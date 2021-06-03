وغردت على تويتر كاتبة: “قالولنا واصلين عا جهنم ونحنا صرنا بأسوأ من الجحيم. لا كهربا، ذل عالبنزين، مصاري الناس مسروقة، الغلا عالأكل بيبكّي، وبعدها أولويتن مين بياخد وزير زيادة.”

وأضافت: “هول الناس شو بينقال عنن غير مجرمين؟ بعد في ناس عندها ثقة إنو اللي سبّبو المشكلة هني الحل؟”

يذكر أن الناس في لبنان يتهافتون في هذه الايام الى المصارف لسحب أموالهم المحتجزة، علّهم يحصلون على جزء صغير منها.