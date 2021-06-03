إسبانيا – على مدار الساعات القليلة الماضية تصدرت الفنانة المصرية رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.

بعد نشرها لإحدى الصور لها برفقة رئيس نادي برشلونة، خلال تواجدها في مدينة برشلونة في أسبانيا، لقضاء عطلتها، وعقب نشرها لتلك الصورة تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مسيء لرانيا يوسف.

القصة الكاملة لانتشار هاشتاج رانيا يوسف وتصدرها التريند

نشرت الفنانة رانيا يوسف أمس صورة لها برفقة رئيس نادي برشلونة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقة عليها قائلة “أنا مع أجمد رئيس نادي في الكون”، وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات المثيرة للغضب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة والمنشورة الخاص بها، مطلقين هاشتاج مسيء لرانيا يوسف.

وعلى الفور وبعد انتشار ذلك الهاشتاج، حرصت الفنانة رانيا يوسف على نشر منشور لها على حساباتها الرسمية، بعد أن قامت جمعت المنشورات المسيئة لها، معلقة عليها: قائلة “قمة الوقاحة وقلة الأدب علشان صورة اتصورتها.. قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف على كلمة عادية إنما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد إن واحده ست شجعت الكورة أو بتتكلم عنها مش طبيعي، متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده.. متحرشين ولازم يتفضحوا”.

وبعد مرور عدة ساعات على انتشار هشتاج رانيا يوسف المسيء لها، نشرت الفنانة رانيا يوسف تدوينة لها عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لتعلن من خلاله عن نيتها في اللجوء لمباحث الإنترنت لتقديم عدد من البلاغات ضد عدد من المتابعين لها، الذين أطلقوا هاشتاج رانيا يوسف المسيء لها، قائلة “سيتم تقديم بلاغات بصور وسكريت شوت لكل التويتات المشاركة بالهاشتاج المسيء”.

وبعد إعلان الفنانة رانيا يوسف لجوءها لمباحث الإنترنت لتقديم بلاغ ضد المسيئين لها، خرجت الفنانة منة فضالي في بث مباشر لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» لتعلن من خلالها أنها ستراقب حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من تلك اللحظة، مشيرة إلى أنها ستلجأ لمباحث الإنترنت لتقديم البلاغات ضد من يسيء لها في التعليقات أو الرسائل الخاصة.