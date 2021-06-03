ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره المجلس الأطلسي للأبحاث والدراسات الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له إلى لملف الليبي وتأثيره على العلاقات المصرية التركية.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن أستاذة دراسات شمال إفريقيا والشرق الأوسط بجامعة سابينزا في روما “أليسيا ملكانجي” تأكيدها ارتباط الأمن القومي والاستقرار الداخلي في مصر بشكل وثيق مع ما يجري في ليبيا، وهو ما يحتم على المصريين التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بالتفاهم مع الأتراك.

وأضافت “ملكانجي”: إن أمام ومصر وتركيا فرصة لبناء الثقة بينهما في ليبيا وبما ينعكس على الأخيرة التي تسير الآن في طريق الحل السياسي لأزمتها، بعد استجابة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر للدعوات الدولية لوقف العملية العسكرية لإعادة العاصمة طرابلس إلى الشرعية.

وفقًا لـ”ملكانجي” تسعى مصر لمواجهة رعاية أنقرة العسكرية لمن هم في العاصمة طرابلس والدعم العسكري طويل الأمد للإخوان، للحيلولة دون تشكيل سلطة ذات توجه متطرف، وبالشكل الذي يحافظ على الشرعية المتمثلة في المناطق الخاضعة للقوات المسلحة.

ترجمة المرصد – خاص

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