دراسة تؤكد ان الحد الأقصى الذي يمكن للمرأة ان تبقي سراً وتحفظه هو 47 ساعة و 15 دقيقة

دراسة تؤكد ان الحد الأقصى الذي يمكن للمرأة ان تبقي سراً وتحفظه هو 47 ساعة و 15 دقيقة

إنجلترا – تتهم الكثير من الدراسات المرأة بأنها لا تستطيع الاحتفاظ بالسر أكثر من47ساعة فما بين تسع فتيات من أصل عشر يبحن بالأسرار غير أن ثلثي النساء يشعرن بالذنب..

صحيفة ‘دايلي ميل’ نقلت نتائج مسح جديد أعدته بريطانية أظهرت أن المرأة لا تستطيع أن تحافظ علي سر تؤتمن عليه, إذ غالبا ما تخبر شخصا واحدا علي الأقل بعد 47 ساعة و15 دقيقة كحد أقصي. وشملت الدراسة 3 آلاف امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 سنة. و قد اعترفت أربع من أصل عشر نساء بأنهن غير قادرات علي الاحتفاظ بسر مهما يكن شخصيا.

كما أكدت أكثر من نصف النساء أن الكحول يشجعهن علي البوح بالأسرار.

وأشارت الدراسة إلي أن ‘النساء غالبا ما يبحن بالسر إلي شخص غير معني بالموضوع أو ينتمي إلي دائرة اجتماعية مختلفة. وعلي الرغم من أن 9 من أصل عشر فتيات يعتبرن أنفسهن جديرات بالثقة, فإنهن يبحن دائما بالأسرار’..

وأظهرت الدراسة أن المرأة تسمع ما معدله ثلاثة أخبار ثرثرة في الأسبوع وتخبرها لشخص واحد علي الأقل. غير أن ثلثي النساء يشعرن بالذنب بعد البوح بالسر.

وتؤكد الدكتورة مديحة الصفتي أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية أن هذه الدراسات تسعي للتفرقة بين الرجل والمرأة فالمرأة مثل الرجل تماما تستطيع الاحتفاظ بالأسرار وهذا يتوقف علي شخصية كل منهما ونمط تربيته.

و يقال أن المرأة هي أقدم وكالة أنباء في العالم, لأنها لا تحفظ الأسرار وتنقل الأخبار بسرعة البرق, هل صحيح ان المرأة لا تحفظ السر؟ وهل هناك فارق بين الرجل والمرأة في مجال حفظ الأسرار؟ من هو الأكثر كتمانا يا تري؟ المرأة أم الرجل ؟ إذا كان هناك متهم أول ورئيس, وربما وحيد أيضا, في البوح بالأسرار, فليس هناك غير المرأة.. تفشي المرأة الأسرار بشكل طبيعي لأنها أضعف من أن تكتم سرا, وهذا اعتقاد سائد إلي حد القناعة في مجتمعاتنا. ويمكن التأكد من ذلك بطريقة بسيطة علي الإنترنت عبر محرك البحث جوجل بالعربية. كلمة سر أو أسرار تكفي, لا حاجة لإضافة كلمات مفتاح أخري مثل المرأة أو إفشاء السر. السر في التراث.

المصدر : وكالات

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