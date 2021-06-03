إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الخميس، تمديد عقد نجمه لوكاس فاسكيز البالغ 29 عاما لغاية الـ30 من يونيو 2024.

وجاء في بيان النادي الملكي: “وقع لوكاس فاسكيز على عقده الجديد برفقة الرئيس فلورنتينو بيريز. سيرتبط المهاجم بنادينا حتى 30 يونيو 2024. بعد التوقيع، حصل اللاعب على قميص تذكاري يحمل اسمه والرقم 2024 على الظهر”

وكانت هناك بعض الاختلافات حول شروط العقد الجديد، مما فتح باب التكهنات بشأن احتمالية رحيل فاسكيز عن ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولعب فاسكيز بقميص ريال مدريد 240 مباراة سجل خلالها 26 هدفا وحقق مع الملكي 12 لقبا.

وأصبح فاسكيز ثاني لاعب يجدد الريتل عقده، بعد النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

المصدر: realmadrid.com

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