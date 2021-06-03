ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مشاركة بلاده في آلية التحقق من تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا المعتمدة من قبل مجلس الأمن الدولي.

موقف سانشيز جاء في مقال له نشرته صحيفة “لافانغورديا” الإسبانية تابعته صحيفة المرصد، وفيه أشار إلى وقوف بلاده مع ليبيا ودعمها عملية الانتقال إلى الديموقراطية وتنظيم الانتخابات في نهاية العام الجاري، فضلًا عن مساهمتها في إعادة الإعمار المرتقبة.

ووفقًا للمقال الذي استبق زيارة سانشيز الخميس إلى ليبيا للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وإعادة افتتاح السفارة الإسبانية في العاصمة طرابلس، فقد جرى الدفاع عن خطوة رئيس الوزراء الإسباني بشأن إعادة سفارة بلاده العملة منذ العم 2014 من تونس.

وأضاف سانشيز: إن هذه الخطوة التي ستنهي سابقتها التي أتت بسبب الوضع في ليبيا هي علامة واضحة على الثقة والدعم لتحقيق الاستقرار في البلاد، في لحظة متسامية لمستقبلها، وتعبيرًا عن دعم المجتمع الدولي الضروري لتوطيد السلام وإتمام عملية التوحيد.

ونوه سانشيز لوجود قوات من الشرطة الإسبانية مشاركة في آلية التحقق من وقف إطلاق النار التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، فضلًا عن مواصلة التعاون في جهود إزالة الألغام في ليبيا معربًا عن تأييده إجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ لأن الليبيين يتعين عليهم تقرير مستقبلهم من دون تدخل أجنبي.

وشدد سانشيز على امتلاك بلاده للكثير للإسهام به خلال المرحلة الجديدة في ليبيا، سواء من خلال خبرتها في الانتقال إلى الديموقراطية، أو قدرة الشركات في القطاعات الرئيسة للتحول والتنويع الاقتصادي في البلاد. مبينًا أن شركة “ريبسول” هي الشركة الإسبانية الرئيسية العاملة في البلاد.

وأضاف سانشيز: إن هذه الشركة تمثل واحدة من أهم الشركات في استخراج الإنتاج النفطي في ليبيا. منبهًا إلى وجود قطاعات أخرى يتعين العمل فيها مع البلاد في ظل احتمالية وجود شركات إسبانية بالمثل في البنية التحتية والبناء والصحة والطاقات المتجددة.

وتعهد سانشيز بأنه سيطالب بالمزيد من الدعم لليبيا من الاتحاد الأوروبي لتحقيق التعاون في مجال الأمن وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستقرار في منطقة الساحل، للمساعدة في معالجة قضايا الهجرة غير الشرعية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة.

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