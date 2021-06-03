ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في خدمة “سويسرا أنفو دون سي أتش” الإخبارية السويسرية عقد الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى استضافة سويسرا لهذا الاجتماع الأربعاء، وفيه شدد وزير الخارجية السويسري “إغناسيو كاسيس” على أهمية الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها في ليبيا في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأضاف “كاسيس” بالقول: “إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ديسمبر من هذا العام ستكون الخطوة الحاسمة التالية؛ لأن الحكومة المنتخبة ديموقراطيًا من قبل الشعب الليبي هي الوحيدة القادرة على التمكن من إجراء إصلاحات حقيقية وإعادة توحيد المؤسسات بشكل مستدام.

واختتم التقرير بالإشارة إلى مشاركة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في اجتماع الأربعاء، فيما ستشارك سويسرا والأمم المتحدة في رئاسة لجنة المتابعة الدولية في مسار برلين 2 السياسي المؤمل عقده في ألمانيا في الـ23 من يونيو الجاري بمشاركة الحكومة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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