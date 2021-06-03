لبنان – أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن تعميم المصرف المركزي رقم 151 بشأن السحب من الودائع ساري المفعول.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن عون ترأس اجتماعا ماليا حضره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، خصص للبحث في تأمين تمويل المواد الأساسية المدعومة بالعملة الأجنبية.

وقالت إنه نتيجة الاجتماع المالي القضائي في بعبدا “تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ما زال ساري المفعول بما أن مصرف لبنان لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف”.

بدوره، أكد سلامة في تصريح من قصر بعبدا أن “مصرف لبنان ليس مفلسا وأموال اللبنانيين موجودة بالمصارف”، مبينا أنه “قريبا سيصدر تعميم لإعادتها”.

وكان المصرف المركزي أعلن يوم أمس الأربعاء، تعليق السماح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر صرف 3900 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وهذا التعميم يحدد سعر صرف الدولار على المنصة بـ3900 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد وبالتالي يمكن للمودعين سحب ودائعهم الدولارية على سعر الصرف هذا وليس على سعر الصرف الرسمي 1507 ليرة لبنانية.

المصدر: RT

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