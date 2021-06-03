إسرائيل – أبلغ زعيم حزب “يش عتيد” المعارض يائير لابيد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين بنجاحه في تشكيل الائتلاف الجديد الذي سيحل محل حكومة بنيامين نتنياهو.

وكتب لابيد على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “اتعهد بان تعمل هذه الحكومة من أجل خدمة جميع مواطني اسرائيل، الذين صوتوا لصالحها ومن لم يؤيدوها. إنها ستحترم المعارضين وستعمل كل ما بوسعها لتوحد مختلف فئات المجتمع الاسرائيلي”.

وتمكن لابيد من التوصل إلى التوافق مع الأحزاب الأخرى بشأن تشكيل الائتلاف، وذلك قبل ساعة تقريبا من انتهاء المهلة المحددة له بعد فشل زعيم “الليكود” بنيامين نتنياهو في هذه المهمة يوم 23 مايو الماضي.

وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الصفقة حظيت بموافقة القائمة العربية الموحدة وحزب “الأمل الجديد” بقيادة جدعون ساعر، إضافة إلى موافقة حزب “يمينا” بقيادة نفتالي بينت، الذي يعتبر أكبر شريك للابيد في الائتلاف.

ومن المقرر أن يتناوب الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الجديد لابيد وبينت على رئاسة الوزراء بعد 12 سنة من رئاسة نتنياهو للحكومة الإسرائيلية.

وأكد مكتب الرئيس الإسرائيلي أن نفتالي بينت سيتولى رئاسة الحكومة أولا، وسيكون لابيد بديلا له، وبعد سنتين سيتم تبادل الأدوار بينهما.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الائتلافية الجديدة اليمين بعد نحو 10 أيام.

ويشير المراقبون إلى أن الائتلاف الجديد الذي يضم حزبا عربيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل، يعتبر “هشا”، حيث يضم ممثلي مختلف المعسكرات السياسية من اليمين إلى اليسار، وأن نتنياهو سيسعى على الأرجح لبذل قصارى جهوده من أجل نسف الحكومة الجديدة.

المصدر: RT+وكالات

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