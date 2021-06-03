وزيرة خارجية السويد تبحث مع الحوثيين وقف الحرب وإيصال المساعدات في اليمن

وزيرة خارجية السويد تبحث مع الحوثيين وقف الحرب وإيصال المساعدات في اليمن

عُمان – ناقشت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، خلال زيارتها إلى العاصمة العمانية مسقط، آخر مستجدات الوضع الإنساني في اليمن مع رئيس الوفد التفاوضي لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين).

وأكدت ليندي على حسابها الرسمي في “تويتر”، التي زارت السلطة ضمن جولة إقليمية شملت أيضا أجزاء من اليمن والسعودية، أنها بحثت مع المتحدث باسم الحوثيين ورئيس وفدهم الوطني، محمد عبد السلام “الوضع السياسي ووقف إطلاق النار والعملية السياسية”.

وتابعت: “وقف لإطلاق النار يمثل أهم إجراء إنساني، ويتعين على الأطراف التواصل مع الأمم المتحدة بهذا الخصوص دون شروط مسبقة، وهذه الحرب يجب أن تنتهي”.

بدوره، كتب عبد السلام على “تويتر” أنه خلال لقائه وزيرة خارجية السويد أكد على أن “الحصار الجائر يخالف القوانين الدولية والإنسانية”، وأشار إلى أن وصول الدواء والمشتقات النفطية حق للشعب اليمني حتى في ظروف الحرب.

وحذر المسؤول الحوثي من أن “عدم الجدية في المتطلبات الانسانية تثبت عدم الجدية في غيرها”، مبديا ترحيب الحركة بأي جهد يرمي إلى “رفع الحصار والتمهيد لمفاوضات وقف اطلاق النار الشامل”.

المصدر : RT

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