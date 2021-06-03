وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لمحمد بن سلمان التزام واشنطن بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لمحمد بن سلمان التزام واشنطن بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها

السعودية – أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في اتصال مع ولي العهد السعودي، وزير دفاع المملكة، الأمير محمد بن سلمان، التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن أراضيها.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، أن أوستن أجرى امس مكالمة مع بن سلمان حيث بحثا الأوضاع الأمنية الإقليمية وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن.

وأفاد كيربي بأن الطرفين استعرض كذلك “الجهود الثنائية الحالية الهادفة إلى تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية”.

وفي هذا السياق أكد وزير الدفاع الأمريكي لولي عهد السعودية على التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

المصدر: “رويترز”

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