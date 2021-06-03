غزة – أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة أن 35 آلية مصرية ستصل غزة صباح الخميس للمساعدة في عملية إزالة المباني الخطرة والآيلة للسقوط بعد القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح المدير العام للوزارة، محمد العسكري، في بيان، أن مجموعة بواقر وشاحنات وكاسحات وناقلات تضم 35 آلية ستعمل جنبا إلى جنب مع طواقم وزارة الأشغال للمساعدة في إزالة المنازل الخطرة والآيلة للسقوط وإزالة ركام المباني المدمرة، حيث يقدر حجم الركام من 200 ألف إلى 300 ألف طن.

وذكر أن وفدا هندسيا مصريا سيكون موجودا باستمرار وبتواصل مع الطواقم الهندسية التابعة لها، وأوضح: “بالجهود المبذولة حاليا وبدعم الأشقاء المصريين وسرعة استجابتهم ستكون عملية إزالة الركام سريعة جدا وهو بمثابة تمهيد لعملية إعادة الإعمار”.

وفيما يتعلق بآلية التخلص من ركام المنازل المهدمة، قال العسكري: “سياستنا في وزارة الأشغال ألا يتم التخلص من ركام البيوت المدمرة، ولكن أن تتم إعادة استخدام هذا الركام كمقوم أساس، حيث نستخدم هذا الركام بشكل رئيس خاصة الكتل والأجزاء الكبيرة منه في تدعيم المناطق التي تتعرض للجرف على شاطئ بحر قطاع غزة قبالة مخيم الشاطئ، ورفح ودير البلح”.

المصدر: RT

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