ليبيا – كشف بيان صادر عن الأمم المتحدة عن مساعٍ ألمانية محتملة لدعم حملة ليبيا لتطعيم سكانها ضد وباء كورونا بتمويل مالي قدره 6 ملايين و100 ألف دولار.

البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” تأكيدها هذا الدعم الذي يعادل 5 ملايين يورو سيتم توفيره عبر برنامج يمتد تنفيذه لـ18 شهرًا، ستتمكن من خلالها المنظمة من زيادة دعمها لحكومة الوحدة الوطنية، بهدف ضمان وجود نظام سلسلة تبريد مناسب في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف البيان: إن هذا البرنامج سيمكن حكومة الوحدة الوطنية من الاستمرار في توفير اللقاحات، لا سيما بعد زيادة الطلب عليها. ناقلًا عن “يونيسيف” تقديرها أن هذا الدعم سيسهم في تمكين 4 ملايين و800 ألف شخص من الحصول على المطعوم، بينهم مليون و400 ألف ممن لهم أولوية من المهاجرين واللاجئين.

واختتم البيان بالإشارة إلى إسهام البرنامج في المساعدة على تدريب 6 آلاف موظف صحي في ليبيا على آليات التطعيم وإدارة سلسلة التبريد والتحكم فيها، فضلًا عن المساهمة الفعالة في بناء 426 منشأة صحية لإجراء لقاحات آمنة وعالية الجودة وشاملة.

ترجمة المرصد – خاص

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