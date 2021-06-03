واشنطن – اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي “FBI” مجموعتي هاكرز “REvil” و”Sodinokibi” بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني على شركة “JBS” لتصنيع اللحوم.

وقال مكتب التحقيقات، في بيان: “نسبنا هذا الهجوم إلى مجموعتي REvil وSodinokibi ونعمل بشكل دؤوب على جلب المسؤولين عن هذا التهديد للعدالة”.

بدورها، نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول مطلع أن السلطات الأمريكية تعتقد أن الهجوم نفذ على يد هاكرز يختبئون في روسيا.

وسبق أن زعمت شركة “JBS” بأن شبكاتها الإلكترونية لذراعيها في الولايات المتحدة وأستراليا تعرضت لهجوم من قبل مجموعة هاكرز يختبؤون في روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن السلطات الروسية لا تمتلك أي معلومات حول منفذي الهجوم، لكنها مستعدة للنظر في طلب من الطرف الأمريكي حول الحادث في حال تقدمت الولايات المتحدة به.

المصدر: وكالات

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