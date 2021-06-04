أحمدي نجاد يكشف معلومات عن “عصابة فاسدة” تسللت إلى الأجهزة الأمنية في إيران

أحمدي نجاد يكشف معلومات عن “عصابة فاسدة” تسللت إلى الأجهزة الأمنية في إيران

إيران – أكد الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، إنه سينشر معلومات عن “عصابة فاسدة” تسللت إلى الأجهزة الأمنية في بلاده.

وذكر موقع “دولت بهار” الإيراني امس، أن نجاد قد أعلن كشفه عن معلومات مهمة تتعلق بـ”عصابة فاسدة” نجحت في التسلل إلى الجهزة الأمنية الإيرانية.

ولم يخض الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد في التفاصيل، حيث اكتفى بالقول إن هذه المعلومات تأتي في إطار تصريحاته السابقة.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن نجاد قد كشف، في وقت سابق، أن سقف وكالة الفضاء الإيرانية تم “ثقبه”، وسرقة “وثائق الدولة”.

وسبق أن حذر الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، من انهيار وتفكك البلاد، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، مشددا على أن الأوضاع في إيران سيئة وأنه لا يريد أن يكون شريكا في هذا الانهيار.

وحسب موقع “دولت بهار” الإيراني، توجه الجنرال حسين نجات قائد قاعدة “ثأر الله” إلى مقر إقامة أحمدي نجاد عشية الإعلان الرسمي عن أسماء المرشحين الذين وافق عليهم مجلس صيانة الدستور لخوض الانتخابات الرئاسية، وأبلغه رفض أهليته لخوض الانتخابات، ودعاه إلى التعاون والصمت والمسايرة.

ونقل الموقع تصريحات أحمدي نجاد لدى استقباله القيادي في الحرس الثوري، محذرا من أن “الوضع الاقتصادي مأساوي، والوضع الاجتماعي على وشك الانهيار، والأوضاع الثقافية من حيث التفكك، لا توصف”.

كما نوه نجاد بأن تيار النفوذ وجه ضربات ثقيلة لأعمال البلاد، وقال: “هناك ضعف وخيانة”، متوقعا مشاركة متدنية في الانتخابات في ظل الأوضاع الحالية،

وأوضح الرئيس الإيراني السابق أن أوضاع بلاده سيئة على مختلف الوجوه ولم تكن سيئة إلى هذا الحد، محذرا بأنها “ستصبح أكثر سوءا بسرعة قصوى إذا استمر هذا الوضع”.

المصدر: موقع “دولت بهار” الإيراني

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