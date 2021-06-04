الهند – قصة غريبة ربما لم تسمع عن تفاصيلها من قبل، إذ فضلت سيدة هندية العيش تحت الماء منذ 20 عامًا لعلاجها من آلام المفاصل، الأمر الذي وصفه أهل قريتها بأنها سيدة “مجنونة ومشعوذة” لكن للدراسات الطبية رأي آخر.

تفاصيل القصة بحسب ما كشفته “العربية نت”، أن امرأة تدعى “باتوراني هوش” تعيش في منطقة باردمان غربي الهند، وكانت تتمتع بحياة طبيعية مثل باقي أهالي قريتها، لكنها أصيبت بمرض خطير في مفاصلها جعلها طريحة الفراش، وبعدما عجز الأطباء عن علاجها قررت النزول إلى بحيرة قريبة من منزلها بالصدفة، لتحدث المعجزة بالفعل.

وداخل المياه اكتشفت السيدة الهندية بأن المياه خففت بالفعل من آلامها، إذ قررت العيش في البحيرة حتى نهاية عمرها، ما دفع أهل قريتها بوصفها بـ”المجنونة والمشعوذة”، خاصة أنها لم تأكل كثيرًا ووجبتها الوحيدة هي تناول طبق الأرز مرتين في الشهر فقط.

وتمكث السيدة “باتوراني” في الماء لمدة تتراوح من 12 إلى 14 ساعة في اليوم، وتخرج منه فقط للنوم، وهي على هذا الحال منذ 20 عامًا، والقصة الغريبة للسيدة الهندية دفعت الكثيرين لزيارة البحيرة ومعرفة أمرها واكتشاف أسرارها.

ماذا تقول الدراسات الطبية؟

وكشفت دراسة برازيلية صدرت في العام 2018، عن ماذا يحدث للجسم إذ بقي لساعات طويلة في الماء، أن العلاج بالتمارين المائية ذات الحرارة المعتدلة يساعد في التخلص من شدة ألم المفاصل ويحسن من الوظيفة الجسدية بعد فترة تتراوح من 8 أسابيع إلى 3 أشهر.

وفي دراسة أخرى، فإن البقاء لفترة طويلة في الماء يسبب تجعد في أصابع اليدين والقدمين ويحفز ردود الفعل لدى الجهاز العصبي لتسهيل الإمساك بالأشياء، وفي دراسة ثالثة أن الإنسان يعيش ساعة واحدة فقط داخل ماء درجة حرارته 5 درجات مئوية، ولمدة ساعتين إذا كانت 10 درجات مئوية، ولمدة 25 ساعة داخل الماء الدافئ.