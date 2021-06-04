ليبيا – أعرب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي عقب مشاركته في المنتدى الاقتصادي الذي انعقد بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الإثنين الماضي عن تطلعاته إلى أن يحقق التعاون الليبي الإيطالي في الجانب الصحي نتائجَ مثمرة.

وحسبما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أمس الخميس، فقد أبدى المسؤولون الإيطاليون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي ترأس الوفد الوزاري الليبي المشارك في أعمال منتدى “ليبيا الجديدة” استعدادهم لإرسال شركات عالمية رائدة في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات، لتقييم عمل المستشفيات الليبية، إلى جانب إمكانية توفير خدمات الإدارة المتكاملة وتقديم الحلول المصمّمة خصيصًا لتشغيل وإدارة المستشفيات الجامعية.

وعلى نحو متصل، التقى وزير الصحة بوزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا خلال زيارته لإيطاليا، وبحث الطرفان آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وتطرّقا إلى ملف الديون المستحقة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين، وفحصها وتدقيقها عبر لجان متخصصة.