فرنسا – أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية، يوم الجمعة، إن اللاعبة الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة وتم وضعها تحت الحراسة، ولم يوضح المصدر سبب اعتقالها.

وأكد اتحاد التنس الفرنسي اعتقالها، لكنه قال إنه لا يمكنه التعليق أكثر.

بدوره قال شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للتنس، لوكالة “ريا نوفستي” الروسية إنه تم إبلاغه باحتجاز سيزيكوفا البالغة 26 عاما.

وكانت النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا في تلاعب مزمع بنتائج مباريات التنس، ضمن منافسات زوجي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس العام الماضي.

ويتعلق التحقيق بمباراة في الدور الأول بتاريخ 30 سبتمبر الماضي بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريسيا ماريا تيغ ضد الروسية يانا سيزيكوفا والأمريكية ماديسون برينغل، بحسب صحيفتي “ليكيب” الفرنسية و”دي فيلت” الألمانية.

وذكرت التقارير أن شوطا واحدا من هذه المباراة أثار الشكوك.

المصدر: “وكالات”

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