البحرين – أمطر المنتخب البحريني شباك نظيره الكمبودي بثمانية أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما امس ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

وتناوب على تسجيل أهداف البحرين الثمانية كل من كميل حسان الأسود “هدفين” (د.8 و71) وعلي جعفر مدن “هدفين” (د.46 و65) وإسماعيل عبد الطيف “هدفين” (د.75 و90+3) ومحمد رميحي (د.45+3) وجاسم الشيخ (د.52).

وبهذا الفوز الكاسح، رفع المنتخب البحريني رصيده إلى 12 نقطة (من 6 مباريات) واعتلى صدارة المجموعة الثالثة مستغلا غياب المنتخب العراقي صاحب الـ11 نقطة (من 5 مباريات) عن هذه الجولة والذي تراجع إلى المركز الثاني.

وفي المجموعة ذاتها، تغلبت إيران على هونغ كونغ بنتيجة 3-1 لترفع رصيدها إلى 9 نقاط (من 5 مباريات) في المركز الثالث للمجموعة الثالثة.

المصدر: RT

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