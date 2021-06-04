الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40% هذا العام

الجزائر.. محصول الحبوب قد يهبط 40% هذا العام

الجزائر – أوضح رئيس اتحاد المزارعين الجزائريين، محمد عليوي، إنه من المتوقع انخفاض إنتاج الحبوب بين 35 و40 بالمئة عن مستوى العام الماضي البالغ خمسة ملايين طن، وذلك بسبب الجفاف.

ونقلت وكالة “رويترز” عن عليوي قوله إن “الإنتاج سيتراجع 35-40 بالمئة بسبب الجفاف الذي ضرب جميع الولايات في الشرق والغرب، وبشكل رئيسي تلك المعروفة بإنتاجها المرتفع”.

وأضاف أن القيود المفروضة على تنقلات الأفراد بسبب الجائحة قد ساهمت في تراجع الإنتاج بأنحاء البلاد، مجبرة المزارعين على خفض التوقعات.

وأوضح أن انخفاض الإنتاج سيلجئ الحكومة إلى الأسواق الخارجية لإطعام السكان البالغ عددهم 45 مليون نسمة.

من جهته، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى “ثورة” في إنتاج الحبوب والبذور، حاثا الحكومة على زيادة إنتاج القمح الصلد والحد من واردات القمح اللين عن طريق إدخال الطرق الحديثة والاستعانة بمزيد من المهندسين الزراعيين.

المصدر: “رويترز”

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