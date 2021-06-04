مصر – أكد الفنان محمد رمضان، إن الحكومة المصرية قامت بالتحفظ على أمواله داخل بنك شهير بالقاهرة، وذلك حسب ما أعلن عبر حسابه على “إنستغرام”.

ونشر محمد رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض.

وقال محمد رمضان في الفيديو: “صحيت النهاردة من تليفون على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما أجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر”.

المصدر: RT

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