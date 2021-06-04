ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لقايدي في حزب العدالة والبناء الذراعالسياسي لجماعة الاخوان المسلمين أن المغرب كان رافدًا قويًا في كل محطات تسوية الأزمة الليبية بهدف الخروج منها.

تأكيد المشري جاء في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه برئيس مجلس المستشارين المغربي حكيم بن شماش اطلعت عليه صحيفة المرصد وفيه قال: “نحن سعداء بتواجدنا في المغرب الشقيق، ونحن دائمًا في كل زيارة للمغرب نشعر أننا بين أهلنا وإخوانا وأصدقائنا ونشعر برعاية الملك والحكومة واستضافة الشعب المغربي”.

ونوه المشري إلى المواقف والقرارات الإيجابية للمغرب في ظل وجود مساعٍ مغربية للوصول إلى توافقات حول بعض الملفات الليبية التي ما زال فيها جدل، معربًا عن تفاؤله بوجوده في المملكة المغربية وبهذه المساعي بين الأطراف الليبية، من مجلس الدولة الاستشاري ومجلس النواب.

وشدد المشري على عدم توقف الجهود والمساعي منذ بدايتها في العام 2014 والتي تم التوصل بناء عليها في نهاية العام 2015 إلى إبرام اتفاق الصخيرات السياسي الذي تتوّجه الآن بالذهاب لانتخابات تشريعية ورئاسية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل.

من جانبه، جدد بن شماش التزام بلاده بتشجيع الحوار بين الليبيين والتأكيد على الموقف الثابت للمملكة المغربية الداعم للحوار الليبي الليبي، والانخراط في المساعي الرامية إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون تثبيت الحل السياسي المتوافق عليه بين جميع الأطراف.

وأضاف بن شماش: إن المملكة المغربية ملتزمة ومنخرطة في تشجيع الحوار بين الأشقاء الليبيين، من أجل التوصل إلى التسوية السياسية النهائية للأزمة، فالمغرب يعتبر أن الحل السياسي التوافقي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. معربًا عن ثقته في أن يتوصل الليبيون إلى حل نهائي يرضي جميع الأطراف.

وأشار بن شماش إلى أن هذا الحل يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية مؤكدًا استعداد المملكة المغربية الدائم للمساهمة في تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء دولة القانون والمؤسسات في ليبيا خلال الفترة المقبلة.

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