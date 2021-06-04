بايدن وجيل يحتفلان بعيد ميلاد السيدة الأولى بجولة على الدراجة

بايدن وجيل يحتفلان بعيد ميلاد السيدة الأولى بجولة على الدراجة

واشنطن – احتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل بعيد ميلادها السبعين، وذلك بنزهة ترفيهية على متن الدراجة.

وقاد بايدن وزوجته بالإضافة إلى عدد محدود من أفراد الحراسة خلفهما الدراجات في ممر بحديقة “كيب هينلوبين” الوطنية قرب منزلهما المطل على الشاطئ في ولاية ديلاوير.

وحيا المارّة السيدة الأولى بالهتافات والتمنيات بعيد ميلاد سعيد فيما وصل الزوجان إلى نهاية درب الدراجات قرب شاطئ “غوردونز بوند”، حيث غنت مجموعة صغيرة أغنية عيد الميلاد لجيل.

وهتفت جيل قائلة “شكرا!”، مستكملة طريقها مع الرئيس نحو منزلهما القريب.

من جهته، وصف مايكل لاروسا المتحدث باسم السيدة الأولى، عيد الميلاد بـ”الهادئ”، حيث انضم بايدن إلى زوجته في منزلهما الشاطئي الأربعاء للاحتفال، متوقعا عدم انضمام أفراد الأسرة أو الأصدقاء لهما.

وتعمل جيل بايدن، أستاذة لمادة اللغة الإنجليزية في كلية عامة، حيث انتهت مؤخرا من التدريس عن بعد لمنهج في كلية “نورثرن فيرجينيا” العامة، ولن تقوم بالتدريس خلال فترة عطلة الصيف.

المصدر: “أ ب”

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