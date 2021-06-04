ليبيا – طالب عضو البرلمان المالطي عن الحزب الوطني “جايسون أزوباردي” بالاستفادة من أموال تم طباعتها في روسيا لصالح المصرف المركزي في البيضاء.

تقرير إخباري نشرته الخدمة الإخبارية الإنجليزية في مجموعة “بيكون” الإعلامية المالطية تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن حجم هذه الأموال يبلغ مليارًا و200 مليون دينار تم اعتراضها في العام 2019 من قبل السلطات المالطية، وهي في طريقها من روسيا إلى ليبيا.

ونقل التقرير عن “أزوباردي” إصراره على عدم مضي سلطات بلاده في تنفيذ تعهداتها بإعادة هذه الأموال إلى ليبيا والاستعاضة عن ذلك باستخدامها لدفع ملايين اليوروهات المستحقة لرجال أعمال مالطيين مقابل أعمال منجزة على الأراضي على مر السنين.

وأكد التقرير أن مطالبات “أزوباردي” الذي يشغل أيضًا موقع المتحدث باسم الصناعيين في الحزب الوطني المالطي تأتي بالنيابة عن العديد من هؤلاء، مبينًا أن بلاده لديها التزام أخلاقي باستخدام الأموال لتسوية المبالغ المستحقة، بما في ذلك بعض المدينين بأكثر من 10 ملايين يورو.

وتساءل “أزوباردي” بالقول: “قبل الإفراج عن الأموال التي تم الاستيلاء عليها ألا يمكننا التفكير في استخدامها لتسوية الأموال المستحقة للصناعيين المالطيين، فهذا الأمر إن تم فسيكون عادلًا وأخلاقيًا وقانونيًا وسياسيًا؛ لأنه لا يتعلق باستعادة الأموال فحسب، بل للمساعدة في حماية الوظائف المحلية وتشجيع الاستثمارات”.

وأوضح التقرير أن “أزوباردي” لم يذكر موعد استحقاق هذه الديون، إلا أن عددًا من رجال الأعمال المالطيين يطالبون ليبيا منذ فترة طويلة بسداد أموالهم، مقابل الأعمال التي قاموا بها خلال سنوات حكم العقيد الراحل القذافي الذي تتعرض أسرته لحملة اتهامات واسعة.

وبين التقرير أن هذه الحملة تتهم أسرة العقيد الرحل القذافي بسحب أموال الودائع المصرفية المجمدة المرتبطة بالأسرة أو الحصول على فوائدها، وهي الاستثمارات الأجنبية التي حدثت في ليبيا قبل أحداث العام 2011، مشيرًا إلى مطالبة السلطات الليبية نظيرتها المالطية بالمساعدة في استردادها لأنها تبلغ ملايين اليوروهات.

ترجمة المرصد – خاص

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