برنامج الأغذية العالمي:21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي:21 ألف لاجئ سوري في الأردن لن يتلقوا مساعدات غذائية

الأردن – أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن 21 ألف لاجئ سوري في الأدرن لن يتلقوا مساعداتهم الغذائية الشهرية اعتبارا من يوليو بسبب نقص التمويل.

ويحتاج برنامج الأغذية العالمي وبشكل عاجل 58 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الشهرية لنصف مليون لاجئ حتى نهاية العام.

وأوضح البرنامج في بيان، أن المساهمات الأخيرة من الدول المانحة ساعدت في تفادي تخفيضات واسعة النطاق التي كان من شأنها أن تؤثر على عدد أكبر من اللاجئين.

لكن البرنامج أشار إلى أن التمويل في الوضع الحالي غير كاف لتلبية الاحتياجات الغذائية لجميع اللاجئين في الأردن.

وقال المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز إن “الأوقات العصيبة تتطلب إجراءات صعبة. يتعين علينا اتخاذ بعض الخيارات لتحديد أولويات التمويل الحالي وتقديم المساعدة الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها. هذه خيارات مؤلمة فإن هذه العائلات لا يمكنها توفير طعام يومهم دون المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج”.

وأضاف مينديز أنه “في حال عدم تلقي المزيد من التمويل قد يجد البرنامج نفسه مجبرا على قطع المساعدات الغذائية عن ربع مليون لاجئ آخرين يقيمون خارج المخيمات في نهاية شهر سبتمبر”.

ويتلقى اللاجئون المقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق إضافة إلى الأسر شديدة الاحتياج من المقيمين خارج المخيمات 32 دولارا أمريكيا (23 دينارا أردنيا) لكل شخص شهريا، بينما يتلقى اللاجئون المقيمون خارج المخيمات والمصنفون بأنهم متوسطو الحاجة على مساعدة شهرية بقيمة 21 دولارا أمريكيا (15 دينارا أردنيا) للشخص الواحد.

المصدر: “خبرني”

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