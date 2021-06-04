بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من “السيل الشمالي-2” والثاني يكتمل خلال شهرين

بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من “السيل الشمالي-2” والثاني يكتمل خلال شهرين

روسيا – أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الانتهاء من مد الأنبوب الأول من “السيل الشمالي-2″، وهو مشروع لمد أنبوبين من الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

وجاء إعلان الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدول، المنعقد هذا الأسبوع (2 – 5 يونيو 2021)، وشارك في الجلسة أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس.

وقال بوتين: “يسعدني أن أعلن اليوم، أنه قبل ساعتين ونصف الساعة، تم الانتهاء بنجاح من مد الأنبوب الأول من (السيل الشمالي-2)، والعمل بمد الأنبوب الثاني يستمر”.

ولفت بوتين إلى أن شركة الطاقة الروسية “غازبروم” جاهزة لضخ الغاز في أنبوبي “السيل الشمالي-2”.

وخلال جلسة حوار عقدت خلال الجلسة العامة للمنتدى، أشار الرئيس الروسي إلى أنه سيتم الانتهاء من مد الخط الثاني من “السيل الشمالي-2” في غضون شهرين.

وعن موعد ضخ الغاز في “السيل الشمالي-2″، قال بوتين، إن توقيت بدء الإمدادات في “السيل الشمالي-2” سيعتمد على المنظم الألماني.

المستشار النمساوي: “السيل الشمالي-2” يضمن إمدادات غاز آمنة

بدوره قال المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، إن “السيل الشمالي-2” يضمن إمدادات غاز آمنة إلى أوروبا، كما أنه يضمن أمن الطاقة ويجب إكمال بناء المشروع.

وقبل يوم، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أنه من المتوقع الانتهاء من “السيل الشمالي-2″ ككل قبل نهاية 2021.

و”السيل الشمالي-2” مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.

المصدر: RT

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