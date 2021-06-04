روسيا – قدم شامل لاخيالوف رئيس نادي “ليغيون دينامو” امس عرضا لبطل الفنون القتالية المعتزل الروسي حبيب نورمحمدوف للانضمام كلاعب لفريق كرة القدم في النادي.

ونادي “ليغيون دينامو” هو أحد أندية مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان الروسية مسقط رأس حبيب، وينشط فريق كرة القدم في النادي ضمن دوري الدرجة الثالثة في روسيا.

ونشر لاخيالوف رئيس النادي عبر صفحته في “إنستغرام” صورة لحبيب، وأرفقها بدعوته للانضمام لفريق كرة القدم في النادي، مشيرا إلى أن العقد جاهز وبحاجة فقط إلى وضع المبلغ المالي والتوقيع.

وجاءت مبادرة لاخيالوف ردا على منشور لحبيب في وقت سابق اليوم حين نشر مقطع فيديو أثناء لعبه بكرة القدم مع أصدقائه، وذكر فيه نادي “ليغيون دينامو” قائلا: “أنا بحاجة للتحفيز يا إخوتي”.

يذكر أن حبيب أعلن اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة، في 24 أكتوبر 2020 بعد فوزه في نزال ضد الأمريكي جاستن غايجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، كجزء من بطولة UFC 254، بعد تحقيقه 29 انتصارا، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

المصدر: rsport.ria.ru

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