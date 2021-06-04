ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء أمس الخميس اجتماعًا موسعًا مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والوفد المرافق له الذي يزور ليبيا.حكومة الوحدة أكدت خلال اللقاء أن ليبيا تمر بمرحلة جديدة في طريقها نحو الاستقرار، وقد طرحت رؤيتها لتحقيقه عبر مبادرة بأجندة وبقيادة ليبية تنسجم مع أولويات الاتفاق السياسي، وتهدف لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الجانب الليبي على ضرورة العمل على تفعيل اجتماعات اللجنة الليبية الإسبانية لتقييم الاتفاقيات والمشاريع المشتركة ولرفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين، والتعاون في مختلف المجالات، وكذلك العمل على فتح المجال الجوي وعودة الرحلات المباشرة بين البلدين.

من جانبه، عبر الجانب الإسباني عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين والتي تصل إلى 60 عامًا، وعن دعم بلادهم لاستقرار ليبيا، وأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية كان أحد أهم وأولى الخطوات نحو تحقيق الاستقرار.

كما أعلن عن افتتاح سفارته اليوم بطرابلس وشروعها بتقديم الخدمات القنصلية تأشيرات للمواطنين الليبيين خلال أسبوعين، مشيرًا إلى اهتمام الشركات الإسبانية بالعمل في ليبيا في مجالات البناء والبنية التحتية والصحة.

وتطرق اللقاء إلى الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وإلى التنمية المكانية لمناطق إنتاج النفط المستثمرة من قبل شركة ريبسول وإلى أمكانية رفع معدلات الإنتاج.

وفي الجانب الصحي، أكد الجانبان على التعاون المشترك في مواجهة جائحة كورونا، وتفعيل مذكرات التفاهم وتم الاتفاق على علاج عدد من الأطفال المرضى بالسرطان في المستشفيات الإسبانية.

وفي ختام اللقاء تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين للتعرفة الجمركية، والتعاون في مجال التشاور السياسية.

هذا وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وزراء الخارجية، والاقتصاد والتجارة، والنفط والغاز، والمواصلات، والصحة، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزير الدولة لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، فيما كان الجانب الإسباني ممثلًا في رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الخارجية، ووزير الدولة لشؤون التجارة وعدد من المسؤولين.