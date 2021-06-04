ماليزيا – أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن أندية سيدني إف.سي وملبورن سيتي وبرزبين رور الأسترالية انسحبت من دوري أبطال آسيا 2021.

وأضاف الاتحاد في بيان “الأمر سيحال الآن إلى لجان الاتحاد الآسيوي ذات الصلة، وسيتم الإعلان عن القرارات في الوقت المناسب”.

ولم يوضح الاتحاد الآسيوي سبب انسحاب الأندية الأسترالية لكن رابطة الدوري الأسترالي أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها عدلت جدول مباريات الدوري بسبب تفشي عدوى فيروس كورونا في ولاية فيكتوريا.

وتتضارب مواعيد أدوار خروج المغلوب في الدوري الأسترالي مع مباريات دوري أبطال آسيا.

وكان من المفترض أن يلعب برزبين رور ضد كايا إف.سي في الدور التمهيدي يوم 20 يونيو وملبورن سيتي ضد سيزيرو أوساكا في اليوم التالي.

بينما كان سيلعب سيدني إف.سي ضد جيونبوك الكوري في دور المجموعات يوم 25 يونيو.

المصدر: “رويترز”

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