سوريا.. سباق الخيول الأصيلة ينطلق في اللاذقية بعد 11 عاما من التوقف

سوريا.. سباق الخيول الأصيلة ينطلق في اللاذقية بعد 11 عاما من التوقف

سوريا – بعد توقف استمر 11 عاما عاد مضمار الفروسية في “مدينة الأسد الرياضية” بمدينة اللاذقية السورية ليشهد حدثا رياضيا بانطلاق سباق الخيول العربية الأصيلة.

وقال الاتحاد الرياضي العام عن السباق إنه يأتي احتفاء بفوز الرئيس بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية، وأضاف أنه “يقام على سبعة أشواط بمشاركة واسعة للخيول السورية الصافية والعربية المسجلة ولمسافات متنوعة تشمل 1000 و1250 و1800 متر تختلف وفقا للأشواط المحددة بأعمار الخيول ودرجاتها”.

وذكرت صفحة المحافظة في “فيسبوك” أن السباق الدوري الثالث للخيول العربية الأصيلة افتتح برعاية محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، وحضور الرئيسة الفخرية للاتحاد العربي السوري للفروسية منال الأسد، والرئيس الفخري للجمعية السورية للخيول العربية باسل جدعان، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا.

وأنشئ مضمار الفروسية في “مدينة الأسد الرياضية” عام 1987 حين استقبلت اللاذقية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

يذكر أن مدينة حماة استضافت السباق الدوري الثاني الأسبوع الماضي.

المصدر: RT

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