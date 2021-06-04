مصر – أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن “مصر مهتمة ومنغمسة في ملف سد النهضة، وتؤدى دورها على أكمل وجه”، مطالبا “بعدم إحداث لغط حول جهود القيادة”.

وأضاف موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتى كانت على قدر كبير من الأهمية الاستراتيجية، إذ إن الدولة تستطيع الوصول إلى أبعد مدى لصد أي ضرر محتمل على الشعب، وشدد على خطورة ملف المياه وسد النهضة، داعيا فى الوقت ذاته إلى السيطرة على الأمر بدلا من الدخول فى حرب مصالح.

وأكد موسى أن سد النهضة مجرد عنوان فرعى ضمن خطة كبيرة جدا، فى إشارة إلى تخطيط إثيوبيا لإنشاء 3 سدود أخرى، واستكمل: “المطلوب خلال المرحلة المقبلة بحث زيادة مصادر المياه وتقليل الهدر، وتعظيم قدر المياه المستقبل من نهر النيل، إلى جانب استكمال مشروع قناة جونقلى فى السودان بالتعاون مع مصر من أجل تقليل كميات المياه المهدرة”.

المصدر: المصري اليوم

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