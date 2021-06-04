كوريا ش – دانت كوريا الشمالية الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت العديد من الضحايا الأطفال، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء الموافق يوم 4 يونيو.

ونشرت وزارة الخارجية اليوم الجمعة عبر موقعها الإلكتروني مقالا بعنوان “الفظائع تجاه الأطفال التي لا يمكن تبريرها بأي شيء”، وأشارت إلى أنه “ليس من قبيل المبالغة القول إن قطاع غزة بأكمله قد تحول إلى مسلخ بشري ضخم ومجزرة للأطفال من قبل إسرائيل بسبب الغارات الجوية والقصف الهمجي الإسرائيلي لقطاع غزة في مايو”.

وقالت الوزارة إن 66 طفلا فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة وأصيب نحو 560 طفلا آخرين، وشددت على أن “ذبح إسرائيل المروع للأطفال يعد تحديا خطيرا لمستقبل البشر وجريمة ضد الإنسانية”.

ودعت المجتمع الدولي إلى عدم التسامح مع أعمال إسرائيل المتهورة المتمثلة في إرهاب الدولة والإبادة الجماعية، مؤكدة على أن الفظائع الإسرائيلية في القدس الشرقية وقطاع غزة هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي.

وقد حددت الأمم المتحدة يوم 4 يونيو كيوم دولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، للتذكير بالأطفال الضحايا الأبرياء بسبب عدوان إسرائيل على لبنان في عام 1982.

المصدر: “يونهاب”

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