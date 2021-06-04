روسيا – انتقد مستشار الرئيس الفرنسي السابق جان بير توما، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وأشار إلى أن هذه العقوبات تأثر على العلاقات التجارية والاقتصادية بين أوروبا وروسيا.

وقال مستشار الرئيس الفرنسي السابق، في حديث مع قناة RT، إن العقوبات ليست في صالح أحد، وأوروبا تخسر الكثير بسبب العقوبات، حيث أن حصتها في السوق الروسية تتراجع.

وأضاف: “إننا (من خلال العقوبات) ندفع روسيا إلى أحضان الصين. لقد حان الوقت للاستثمار في روسيا ووقف العقوبات”.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار إلى أن روسيا تبقى جذابة للاستثمارات، مشددا على موسكو اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين المناخ الاستثماري في البلاد.

وانطلقت يوم الأربعاء الماضي أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي سينعقد حضوريا (وجها لوجه)، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية، وباستخدام تقنيات رقمية حديثة.

ويبلغ عدد المشاركين في المنتدى هذا العام نحو 5000 آلاف، وتشارك دولة قطر في المنتدى بوفد كبير وبصفة ضيف شرف.

المصدر: RT

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