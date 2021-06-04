ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية لمحاولات إجبار وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش على تقديم الاستقالة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى الحجم الكبير للشتائم والنقد والتحريض والاعتداءات السياسية على المنقوش، لحملها على تقديم استقالتها من منصبها، مبينًا أنه ورغم تراجع كل هذا خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منشغلة بالتأكيد في الأمر.

وأضاف التقرير: إن المنقوش وهي أم لطفلين منشغلة بالتفكير في محاولة مجموعة من الميليشيات المسلحة اقتحام فندق كورنثيا في العاصمة طرابلس بحثًا عنها، لا لشيء سوى تصريحاتها الداعية لإخراج المرتزقة السوريين والقوات التركية من الأراضي الليبية.

وبين التقرير أن من بين أبرز من هاجموا بتصريحاتهم المتطرفة المنقوش رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري العضو في جماعة الإخوان المقرب من الأتراك، ومفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، المعروف بكونه من الشخصيات المتشددة.

وأكد التقرير أن هذا الأمر لا يرتبط فقط بالسياسة بل بالنزعة الذكورية التي ترى في تعيين المنقوش في منصبها الرفيع هذا أمرًا غير مقبول، معربًا عن الاستغراب من التزام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الصمت إزاء ما تتعرض له وزير الخارجية بحكومته من إهانات.

ووفقًا للتقرير، عمل الدبيبة على زيادة صعوبة عمل المنقوش من خلال تعيينه 3 وكلاء في وزارة الخارجية من خارج السلك الديبلوماسي، وهو ما أثار قلق الديبلوماسيين المحترفين. مبينًا أن واحدًا من هؤلاء الـ3 في الأقل هو القائد الكبير في ميليشيا مسلحة محمد عيسى.

ونقل التقرير عن ديبلوماسي لم يذكر اسمه قوله: إن عيسى يفتقر إلى الخبرة والمؤهلات وتعيينه في مثل هذا المنصب الرفيع من المرجح أن يدفع المنقوش إلى الجنون. فيما قالت سفيرة ليبية أخرى رفضت نشر اسمها: “الدبيبة يجعل حياة المنقوش صعبة بسبب هذا التعيين، وإذا لم تستقل فمن المحتمل أن يتوقف عملها”.

وتحدث التقرير عمّا تواجهه المنقوش من أوقات صعبة في المجتمع الليبي الذي لا يتقبل تعيين النساء في مناصب رفيعة، فضلًا عن الاتهامات لها بالعمالة للولايات المتحدة، لا سيما بعد دعم المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا سفير واشنطن فيها ريتشارد نورلاند لها، وهو ما زاد من ضراوة الموقف.

واختتم التقرير بالإشارة إلى نجاة المنقوش من هذه الهجمات الشرسة بفضل تجاهلها لها ببساطة، إلا أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فالنساء في العملية السياسية سيواجهن مستقبلًا في حال تولي أي واحدة منهن منصبًا رفيعًا في الحكومة التي ستخلف حكومة الدبيبة بعد الانتخابات انتقادات وسوء معاملة.

ترجمة المرصد – خاص

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