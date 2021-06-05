أفغانستان – ذكرت تقارير متفرقة أن غارة جوية أفغانية استهدفت مقاتلي “طالبان” في قاعدة عسكرية مهجورة بولاية هلمند الجنوبية، قتل فيها ما لا يقل عن 20 شخصا بينهم عدد من المدنيين.

ووردت روايات متضاربة حول موقع الضربة وعدد الضحايا وقال الجيش إن قواته الجوية وجنوده استهدفوا مقاتلي “طالبان” في منطقة نهر سراج بالإقليم أثناء نهبهم أسلحة وذخائر من القاعدة، وأن 20 من مقاتلي “طالبان” وبضعة مدنيين كانوا يشاركون في عملية النهب قتلوا.

وزعمت حركة “طالبان” أنها اقتحمت القاعدة الواقعة على طريق سريع يربط غرب وجنوب البلاد بين مدينتي قندهار وهرات، في وقت متأخر من أمس الخميس.

وقال المتمردون إن عدد القتلى يوم الجمعة بلغ 30 وجميعهم من المدنيين، واتهم المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد الجيش الأفغاني بشن غارات جوية على المدنيين.

المصدر: “أسوشيتد برس”

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