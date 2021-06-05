إسبانيا – أطلقت إسبانيا والبرتغال امس بشكل رسمي حملتهما المشتركة لاستضافة مونديال 2030، وذلك قبيل انطلاق مباراة ودية بين منتخبيهما على ملعب “واندا متروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

وجاء في اتفاقية دعم الملف المشترك المذيلة بتوقيع رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيس ونظيره البرتغالي أنتونيو كوستا أن “حكومتي إسبانيا والبرتغال تريدان التعبير عن رغبتهما والتزامهما باستضافة كأس العالم 2030”.

ووقع سانشيس وكوستا الاتفاق بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في ملعب “واندا متروبوليتانو” الخاص بأتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وصادفت مباراة الجمعة أيضا الذكرى المئوية لأول مباراة دولية للبرتغال وقد خسرتها أمام إسبانيا بالذات 1-3 في مدريد في ديسمبر 1921.

ووقف كلا المنتخبين على أرض الملعب بقمصان كتب عليها “فاموس 2030”.

وقال رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميش: “اليوم نوقع التزام الاتحادين بالعمل معا من أجل كأس العالم”.

وصادق غوميش ونظيره الإسباني لويس روبياليس على اتفاقية تم توقيعها في أكتوبر الماضي من أجل الترويج لملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” اختيار الملف الفائز باستضافة مونديال 2030 في عام 2024.

وقد تواجه إسبانيا والبرتغال منافسة من ملفين مشتركين أخرين قيد المناقشة، واحد من المملكة المتحدة وأيرلندا، وآخر من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي وتشيلي يهدف إلى أن يكون المونديال متزامنا مع الذكرى المئوية لكأس العالم الأولى التي أقيمت في الأوروغواي عام 1930.

المصدر: أ ف ب

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