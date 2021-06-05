إستونيا تكشف عن وفاة شخصين بعد تطعيمهما ضد كورونا

إستونيا تكشف عن وفاة شخصين بعد تطعيمهما ضد كورونا

إستونيا – أعلنت رئيسة مكتب مراقبة السلامة في إدارة الأدوية في إستونيا مايا أوسكولا، وفاة شخصين عقب تطعيمهما ضد فيروس كورونا في البلاد.

وقالت: “لقاح الفيروس التاجي تسبب في حدوث جلطة دموية، ونتيجة لذلك توفي مسعف (31 عاما)، وفي الحالة الثانية، فقدت امرأة مسنة وعيها نتيجة التطعيم، وسقطت وأصيبت بجروح قاتلة”.

وأضافت: “حالتا الوفاة المؤكدتان هما الوحيدتان المرتبطتان بالتطعيم، وما عدا ذلك فهو تكهنات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأطلقت إستونيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، حيث جرى تطعيم 490619 شخصا بلقاحلت “فايزر” و”بيونتيك”، و”موديرنا”، و”أسترازينيكا” و”جونسون آند جونسون”.

وجرى الإبلاغ عن 3872 عرضا جانبيا، ما يمثل 0.55% من جميع جرعات اللقاح.

المصدر: “نوفوستي”

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