إنجلترا – أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا امس عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم المنصرم 2020-2021.

وشهدت اختيارات رابطة اللاعبين المحترفين تواجد لاعب عربي وحيد هو المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

وسيطر لاعبو مانشستر سيتي بطل “البريميرليغ” على أكثر من نصف المراكز، حيث تواجد 6 من لاعبيه في التشكيلة، مقابل لاعبين اثنين لكل من مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير.

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز، كالآتي:

– في حراسة المرمى: إيديرسون (مانشستر سيتي).

– في خط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، جون ستونز (مانشستر سيتي)، روبن دياز (مانشستر سيتي) ولوك شاو (مانشستر يونايتد).

– في خط الوسط: كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، إلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) وبرونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

– في خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، هاري كين (توتنهام هوتسبير)، سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير).

المصدر: RT

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