ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء اعتقال حسن الفغل، رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الاخيار، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

البعثة الأممية قالت في تغريدة لها على موقع “تويتر” إن احتجاز الفغل منذ 19 مايو يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة مما يعرقل ولايتها لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.

ودعت البعثة النيابة العامة لإجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في هذا الأمر.

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