ليبيا – أكد المحلل العسكري معتصم الحواز أهمية العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة حتى لا يسمح للمنظمات الإرهابية بممارسة أنشطتها في أي بقعة من بقاع ليبيا.

الحواز حذر في تصريح إلى موقع “سكاي نيوز عربية” من أن الانشغال بالعملية السياسية في الفترة الأخيرة والاختلاف بين الأطراف الليبية، أعطى فرصة لبعض الخلايا الإرهابية لممارسة نشاطاتها.

وأكد أن جنوب ليبيا وغربا وتحديدا قرب الحدود مع الجزائر وتشاد، يعد من أكثر المناطق الذي تنشط فيها الخلايا الإرهابية، مطالبا بضرورة التنسيق بين كافة أفرع القوات المسلحة لدحض هذه الخلايا بحسب قوله.

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