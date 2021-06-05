ليبيا – أشاد الخبير الاستراتيجي العقيد محمد الرجباني بتمكن الجيش من توجيه ضربة قوية إلى تنظيم “القاعدة” في بلاد المغرب الإسلامي.

الرجباني أضاف في تصريح لموقع”سكاي نيوز عربية” أن رجال الجيش نفذوا عملية نوعية في تلك المنطقة الحيوية بالجنوب الليبي، واستطاعوا أن يلقون القبض على ثلاثة من “الرؤس الكبار” في تنظيم القاعدة، دون أن يكشف المزيد عن هويتهم، ما يرجع الأمر إلى سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية حتى الآن معهم.

يذكر أن الجيش الليبيأكد استمراره في علمياته التي تستهدف تطهير ليبيا من العناصر الإرهابية والإجرامية كما أنه دفع بتعزيزات كبيرة خلال الشهور الماضية إلى الجنوب، بالتزامن مع حالة الاضطراب الشديدة التي مرت بها الدولة الجارة تشاد.

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