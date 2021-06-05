ليبيا – أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي أن هناك توافقا بين ليبيا وفرنسا على تفعيل الاتفاقيات القديمة المبرمة مع الجانب الفرنسي منذ 2007، والتعاون معه في مجال جراحة المخ والأعصاب وعلاج الأورام.

الزناتي أضاف في تصريحات “لإذاعة مونت كارلو” الدولية على هامش زيارته إلى باريس مؤخرا وفقاً لما نقلته قناة”ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر ، أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في المجال الطبي والتدريب بين الفرق الطبية والطبية المساعدة، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع في ليبيا يشجع على تفعيل الاتفاقيات.

وأوضح وزير الصحة أن الوزارة نقّحت خطة “توطين العلاج” التي لم يتسن لليبيا تنفيذها سابقاً، وذلك من أجل الخروج من دائرة علاج المواطن الليبي على نفقة الدولة في الخارج، وتوفير العلاج الملائم داخل الأراضي الليبية عبر آلية تبادل الخبرات بين الأطباء الليبيين ونظرائهم الأوروبيين.

وشدد أن ليبيا نجحت في التعامل مع جائحة كورونا وفق تعبيره، وقال إن البلاد كانت أقل ضررًا من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات مقارنة مع دول أخرى، مشيرا إلى أن هناك إقبالا ضعيفا على التطعيم، وتوجه بالشكر إلى الأطقم الطبية والطبية المساعدة على كل ما قدموه لمكافحة الوباء.

وقال وزير الصحة إنه يقف مع الأطقم الطبية والطبية المساعدة في تظاهرهم والمطالبة برفع رواتبهم، وأوضح أن القرار رقم 885 لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العاملين بالمهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية لم يفعّل وهو يحتاج إلى أموال وفق تعبيره، مؤكدا أنهم يسعون لتفعيله عبر الضغط على الجهات التشريعية والتنفيذية.

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