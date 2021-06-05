ليبيا – دعا القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الليبية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة علي الصلابي المُدرَج على قوائم الإرهاب العربية، الليبيين إلى التمسك بخيار الذهاب إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، باعتبارها المخرج الأنسب من حالة الترهل والضعف التي تعيشها مختلف المؤسسات الليبية.

الصلابي انتقد في تصريح لموقع “عربي21” القطري بشدة ماوصفه “هجوم” بعض الأطراف الليبية على لجنة الستين المنتخبة لإعداد الدستور، معتبراً ذلك محاولة مكشوفة لعرقلة مسعى الانتخابات والتكريس لمؤسسات ضعيفة تحول دون الليبيين وحقهم في اختيار حكامهم.

وقال: “حتى الآن لا وجود في الساحة الليبية لشرعية تضاهي الشرعية التي تحظى بها لجنة الستين المنتخبة من الشعب الليبي وكذلك المجلس الأعلى للقضاء، والتمسك بهاتين المؤسستين من شأنه الإسهام في إخراج الليبيين من حالة الانقسام والتشرذم إلى بناء المؤسسات السياسية الشرعية المنتخبة”.

واعتبر أن كلا من مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري وكذا المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقين عنهما، هي تعبيرات سياسية واقعية عن التردي السياسي الذي يعيشه الليبيون، وأن الطريق الأقصر لوضع حد له هو بالضغط من أجل الوفاء بإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية في وقتها المقرر، دون تأخير أو تعطيل بحسب قوله.

كما أضاف: “هجوم رئيس البرلمان عقيلة صالح على مخرجات لجنة الستين وحديثه عن أن الدستور مختلف عليه وغير متوافق عليه في البرلمان، هو التعبير الأبرز عن الرغبة في تعطيل الانتخابات وعرقلة الجهود الدولية الساعية إلى تمكين الليبيين من اختيار حكامهم عبر صناديق الاقتراع.

ورأى أن مسعى إجهاض جهد لجنة الستين المنتخبة ما هو إلا محاولة لإدخال ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة وتفويت الفرصة على الليبيين لتأسيس دولتهم المدنية بمؤسساتها الديمقراطية المنتخبة على حد تعبيره.

Share and Enjoy ! 0 Shares