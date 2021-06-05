الصين – أشاد وزير الخارجية الصيني وانغ يي بمساعدة روسيا في “التصدي للمعلومات المضللة والشائعات” التي تروج لها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى حول منشأ فيروس كورونا.

وجاء في بيان للخارجية الصينية، أن وانغ يي قال في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: “خلال اجتماع وزراء خارجية دول “بريكس” الذي عقد قبل عدة أيام، دعوتم من جديد إلى موقف عادل إزاء تحديد منشأ كورونا، ووجهتم انتقادات شديدة إلى التضليل والإشاعات المفبركة من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية”.

وأكد أن “الصين تثمن هذا الموقف”، مؤكدا أن بكين تعتزم التعاون مع موسكو في الاعتراف المتبادل بالشهادات الطبية للمسافرين.

وقال وانغ يي: “أما بخصوص التدخل الفظ من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية في شؤوننا الداخلية بذريعة حماية حقوق الإنسان، وهجماتها على الصين، فإن روسيا كانت على الدوام تدافع عن العدالة في الساحات الدولية والمتعددة الأطراف، وكانت تؤيد موقف الصين العادل”.

يذكر أن الولايات المتحدة منذ بدء انتشار فيروس كورونا اتهمت الصين بإخفاء معلومات حول منشأ الفيروس.

وأجرت منظمة الصحة العالمية تحقيقها، لكنها لم تعثر على أي دليل على مسؤولية الصين عن انتشار الفيروس.

المصدر: تاس

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