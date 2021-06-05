العراق – كشفت قيادة العمليات المشتركة في اجتماع مشترك بين القيادتين العراقية والأمريكية عن خطة إعادة نشر قوات التحالف خارج العراق، حيث أكد الجانب الأمريكي احترامه لسيادة العراق.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة حصلت RT على نسخة منه أن “الاجتماع الأول بين اللجنة العسكرية التقنية العراقية، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرتها الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق الفريق بول كالفرت، عقد صباح اليوم السبت في بغداد، في إطار المحادثات الفنية الأمنية، التي تم الاتفاق عليها في جلسة الحوار الاستراتيجي التي عقدت في السابع من شهر أبريل الماضي”.

وأضاف البيان أن “الجانب الأمريكي جدد تأكيد احترامه للسيادة العراقية، وأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة موجود في العراق بطلب من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والدعم والتمكين في إلحاق الهزيمة الكاملة بعصابات داعش الإرهابية”.

وأشار البيان الى أن “الجانبين اتفقا على إطار عمل للجلسات المقبلة لمناقشة العلاقة الأمنية على المدى الطويل بين دولتين تتمتعان بالسيادة الكاملة، كما اتفقا على خطة عمل لتطبيق مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، وأن تنجز الخطة خلال جلسة المحادثات المقبلة التي ستعقد في بغداد أو واشنطن، في شهر يوليو أو أغسطس من سنة 2021″، مبينا أن “آليات وتوقيتات محددة للاستكمال سوف تتضمن إعادة نشر القوات القتالية للتحالف الدولي خارج العراق”.

المصدر: RT

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