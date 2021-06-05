إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن الموسم المنصرم 2020-2021.
وحسب الموقع الرسمي لـ”البريميرليغ”، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ونافس غوارديولا على الجائزة، كل من:
– الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث احتل المركز التاسع.
– النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم.
– الإيرلندي بريندان رودغيرز مدرب ليستر سيتي، أكثر الفرق التي تواجدت في المربع الذهبي هذا الموسم، لكنه فقد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.
– الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام، الذي قدم طفرة كبيرة في مستوى ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.
المصدر: premierleague/twitter