الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في “البريميرليغ”

الكشف عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في “البريميرليغ”

إنجلترا – أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل مدرب في المسابقة عن الموسم المنصرم 2020-2021.

وحسب الموقع الرسمي لـ”البريميرليغ”، فإن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة عقب قيادة فريقه للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ونافس غوارديولا على الجائزة، كل من:

– الأرجنتيني مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد، الذي قدم نتائج مميزة في أول موسم للفريق بعد الصعود من التشامبيونشيب، حيث احتل المركز التاسع.

– النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الذي أنهى المسابقة في المركز الثاني ولم يتعرض لأي هزيمة خارج ملعبه طوال الموسم.

– الإيرلندي بريندان رودغيرز مدرب ليستر سيتي، أكثر الفرق التي تواجدت في المربع الذهبي هذا الموسم، لكنه فقد بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الجولة الأخيرة.

– الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب وست هام، الذي قدم طفرة كبيرة في مستوى ونتائج الفريق، ونجح في إنهاء الموسم بالمركز السادس والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

المصدر: premierleague/twitter

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