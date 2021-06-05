ليبيا – قام رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة رفقة وزير الخارجية الدكتورة نجلاء المنقوش، حيث كان في استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

المنفي عبر وفقاً للمكتب الاعلامي التابع له عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين. وتناول الجانبان العملية السياسية والجهود المبذولة لإنجاحها، والتطلع لمزيد من التعاون خلال الفترة القادمة.

كما تم التشاور حول مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الشهر الحالي حول ليبيا، والتأكيد على أهمية نجاح العملية السياسية وأولوية أمن واستقرار ليبيا، والحرص على توحيد الجهود الإقليمية لتوافق دولي يقود إلى استقرار ليبيا، ويضمن أمنها ويعزز استقلالها ويحرص على سلامة أراضيها. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

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