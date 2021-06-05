ليبيا – أعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب عن استهجانه لحضور عضوين من السلطة التنفيذية حفلا عسكريا في مدينة مصراتة.

الميهوب انتقد في تصريحات صحفية لقناة ليبيا الحدث طالعتها صحيفة المرصد إن مشاركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي حفل تخريج دفعة من الكلية الجوية في مدينة مصراتة لكونها تابعة لما عبر عنه بـ”ميليشيات بركان الغضب”.

وأضاف الميهوب إن ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهم عن حضور العرض العسكري للقوات المسلحة وحضورهم “تخريج الميليشيات” محذرا من تصرفات استفزازية تبين أن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية ولا تمتلك من الأخيرة إلا اسمها وتسير على خطى حكومة السراج.

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