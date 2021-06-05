إنجلترا – وزير الخزانة البريطاني إنه متفائل بأن أغنى دول العالم ستوافق على خطة لفرض ضرائب على شركات الإنترنت وغيرها من الشركات متعددة الجنسيات على أرباحها العالمية.

وقال وزير الخزانة ريشي سوناك في بيان “أنا متفائل للغاية بأننا سنحقق بعض النتائج الملموسة في نهاية هذا الأسبوع … معا يمكننا إحداث تغيير حقيقي والمساعدة في توجيه المجتمع الدولي خلال المرحلة التالية من تعافينا”.

هذا ويجتمع وزراء المالية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وسط دعم متزايد لفكرة وضع حد أدنى لضريبة الشركات العالمية، والتي يدعمها الرئيس الأمريكي جو بايدن. يمكن أن يساعد تأييد مجموعة السبع في بناء الدعم لاتفاق في المحادثات بين أكثر من 140 دولة تعقد في باريس.

وتستضيف لندن الاجتماع لأن بريطانيا تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع.

يذكر أن زعماء الدول السبع يعقدون اجتماعاتهم السنوية من 11 إلى 13 يونيو في خليج كاربيس بكورنوال في الطرف الجنوبي الغربي لإنجلترا.

المصدر: AP

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