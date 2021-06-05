ولم تستطع الفنانة اللبنانية الإخلال باتفاقها مع الشركة بعد وفاة والدة زوجها كعادة نجوم الفن الذين تربطهم التعاقدات والاتفاقات التي يصعب إلغائها في مثل هذه الظروف، حيث

أحيت الفنانة اللبنانية الحفل مرتدية ملابس سوداء “جمب سويت” باللون الأسود وعليه تطريز بالورود على الجانبين باللون الفضي.

ومن جانبها اعتذرت عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج نانسي عجرم عن عدم إقامة عزاء للسيدة جمال بديع نهرا، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا، وطلبت العائلة من كل المحبين أن يصلوا لها وهم في منازلهم.